Altri e Navigator impulsionam PSI 20 no fecho da sessão

O principal índice bolsista português, PSI 20, terminou a sessão desta sexta-feira a valorizar 0,86% para 5.172,86 pontos, seguindo a tendência das congéneres europeias.

Das principais cotadas portuguesas, destaque para a Altri que sobe 1,77% para 5,73 euros, a Navigator que cresce 2,38%, para 3,61 euros e a EDP que valoriza 1,18%, para 3,68 euros

Também a Sonae Capital cresce 1,42%, para 0,78 euros, a Jerónimo Martins valoriza 1,55%, para 14,77 euros, enquanto a petrolífera Galp sobe, 0,83%, para 14,61 euros, no dia em que a “segundo a Bloomberg”, a OPEP e a Rússia terão acordado em reduzir ulteriormente a produção diária em 500 mil barris, para os 1.7 milhões. No entanto, este entendimento ainda não foi oficialmente formalizado.

Das cotadas nacionais a negociarem no ‘vermelho’ neste fecho de sessão destacam-se a Pharol, que desce 1,72%, para 0,10 euros e a Mota-Engil que cai 0,17%, para 1,80 euros.

Na Europa as cotadas fecharam a sessão a negociarem no ‘verde’, “sustentadas pela revelação de que a confiança dos consumidores nos Estados Unidos está a aumentar mais que o esperado e que a economia norte-americana gerou bem mais empregos que o previsto em novembro”, afirma Ramiro Loureiro, analista de mercados do millenium investment banking.

Na Alemanha, o DAX cresce 0,87%, no Reino Unido, o FTSE 100 sobe 1,45%, o francês CAC 40 valoriza 1,21%, o holandês AEX cresce 1,84%. Em Espanha, o IBEX35 valoriza 1,53% e o italiano FTSE MIB sobe 0,93%.

A cotação do barril de Brent valoriza 1,45%, com valor de 64,31 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cresce 1,25%, para 59,16 dólares por barril.

No mercado cambial o euro desvaloriza 0,45%, para 1,10 dólares.