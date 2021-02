Muito desalinhado da liderança de Rui Rio, Álvaro Almeida garante que cumprirá o mandato de deputado e que só ponderou 30 segundos a hipótese de passar a não inscrito. Apesar de lhe faltarem condições, mantém o objetivo de “acabar com 25 anos de socialismo” e considera que Passos Coelho não é a única solução para o PSD.

Escreveu no Twitter, após o PSD apresentar um projeto de lei para adiar as autárquicas, que é “revelador de falta de bom senso” pensar que só daqui a dez meses poderá haver uma campanha totalmente democrática. Houve alguma reação da direção nacional ou do grupo parlamentar?

É a minha opinião sobre um assunto do qual tenho algum conhecimento – fui presidente da Administração Regional de Saúde do Norte e da Entidade Reguladora da Saúde. Apesar de não ser médico achei que devia manifestar a opinião de que, em termos de saúde pública, não há grande diferença entre fazer eleições no final de setembro ou em dezembro. Pelo contrário, até pode ser pior do ponto de vista climático e de atividade gripal. Um adiamento de dois meses não faz nenhum sentido. Foi a posição que tomei, mas não se trata de nenhuma oposição interna à direção do PSD.

A proposta foi alvo de debate no grupo parlamentar?

Esse é que é o problema. Emiti a minha opinião no Twitter porque não me foi dada oportunidade de o fazer no local adequado. Aliás, houve uma reunião do grupo parlamentar na véspera em que esse assunto não foi discutido.

