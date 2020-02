Amazon abriu o primeiro supermercado sem caixas registadoras

Depois de terem lançado as mercearias Amazon Go, a empresa de Jeff Bezos aventura-se agora no mundo dos supermercados, com a abertura oficial de 25 lojas nos Estados Unidos. A imagem de marca das lojas é a eliminação das caixas de registadores, segundo o “TechCrunch”.

A maneira como se fazem as compras é inovadora: primeiro descarrega-se a aplicação ‘Amazon Go’, depois à entrada da loja o cliente regista-se através de um ‘QR Code’ fornecido pela aplicação e em seguida basta iniciar o percurso pelo supermercado.

À medida que vai tirando os produtos das prateleiras, a aplicação vai registando através de um cruzamento de dados com as camaras do espaço comercial e, depois, é criado um carrinho de compras virtual que, assim que a pessoa sai da loja, desconta o valor diretamente da conta evitando a criação de filas e um segundo processamento dos produtos escolhidos.

Os trabalhadores ficam assim encarregues de outras tarefas, como a reposição constante dos produtos e a ajuda ao cliente.

Esta tecnologia já estava a ser usada pela Amazon através das suas lojas de conveniência, desenhadas para clientes apressados e que, à partida, só estejam interessados em comprar um ou dois produtos.

Num supermercado o tipo de clientes é diferente, como tal, a tecnologia de automatização teve que ser adaptada, ou seja, nas lojas de conveniência a partir do momento que se retira um produto da prateleira é automaticamente contabilizado, num supermercado é bem diferente, uma vez que as pessoas têm a tendência para comparar preços e marcas. A tecnologia é ligeiramente diferente e possibilita que quem queira fazer compras o faça de uma maneira mais fluida.

A Amazon está concentrada em testar as capacidades da sua tecnologia, mas também procura avaliar a viabilidade da criação de uma cadeia de supermercados. Para já existem 25 supermercados onde não se usa dinheiro vivo, todos nos Estados Unidos.