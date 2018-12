América Latina tem 25 milhões de desempregados

Mulheres e jovens são as principais vítimas do desemprego na América Latina, onde um direito tão básico quanto o de trabalhar é estranho para mais de 25 milhões de pessoas, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Um número tão alto de desempregados faz a queda entre 2018 e 2017 da taxa de desemprego na região (dois pintos percentuais) uma quase insignificância, de acordo com os números sobre a matéria apresentados esta semana na capital peruana.

O desemprego afeta em média 7,8% da população economicamente ativa da região, mas é muito maior no segmento de 15 a 24 anos, onde chega aos 19,6%, quase o triplo da taxa para adultos, referem os números.

Na altura da apresentação, o especialista em questões de trabalho Hugo Ñopo disse à imprensa peruana que a situação da juventude latino-americana é alarmante, considerando que a taxa de desemprego no setor subiu mais de 4% nos últimos quatro anos.

No caso das mulheres, a falta de emprego afeta 10% da população, o que é consideravelmente superior à taxa entre os homens (7,5%). Apesar de a média dos salários das mulheres ter aumentado, ainda são 20% inferiores aos recebidos pelos homens.

As perspetivas para 2019 não são animadoras: a OIT prevê uma taxa de desemprego de 7,5%, apenas três décimas menos do que em 2018.

Os problemas subjacentes a esta situação verificam-se todos os dias. O mais evidente deles foi a marcha dos imigrantes que percorreu milhares de quilómetros em direção à fronteira com os Estados Unidos – com centenas e centenas de desempregados a correrem atrás de uma ideia de todo impossível: a existência de trabalho para todos no lado de lá da fronteira norte-americana.

Como afirmaram vários observadores na altura, o que está em causa é o facto de a situação ser tão desesperada que uma imensa massa de homens e mulheres acreditou em algo que era uma absoluta impossibilidade.