Anacom: acesso à internet por banda larga móvel cresceu 36,8% em 2019

O tráfego de acesso à internet via banda larga móvel cresceu 36,8% em 2019, revelou a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) esta quinta-feira, 5 de março. Os consumidores consumem recorrem cada vez mais à internet, sendo que no último ano o número utilizadores efetivos do serviço móvel de acesso à internet cresceu 6,9%, para 8,1 milhões, face ao período homólogo – há uma penetração de cerca de 78,8 por 100 habitantes no acesso à internet móvel.

“Este crescimento está associado ao aumento dos utilizadores de Internet no telemóvel, que subiram 7,4% face a 2018, para cerca de 7,6 milhões”, indica a Anacom.

Além do número de utilizadores crescer, bem como se regista um crescimento no tráfego, a Anacom registou um crescimento de 44% nos acessos através de telemóvel e de 20,3% nos acessos através de PC/tablet/pen/router.

Analisando o número de acessos móveis, verifica-se que, no final de 2019, o total de meios habilitados a utilizar o serviço situava-se nos 17,6 milhões. E destes, 12,4 milhões (70,7% do total), foram efetivamente utilizados (excluindo acessos machine to machine). Excluindo ainda o número de acessos afetos a PC/tablet/pen/router, o número de acessos móveis ascendeu a 11,9 milhões.

“O número de assinantes que efetivamente utilizam o serviço aumentou 0,4% em 2019 face ao ano anterior, subida explicada pela evolução dos planos pós-pagos e híbridos (+5,3% no último ano), que continuaram a evidenciar uma tendência de crescimento, enquanto que os planos pré-pagos estão em queda, representando agora 41,3% do total (-10,3 pontos percentuais do que em 2015)”, lê-se na nota da Anacom.

Quanto à concorrência entre os operadores dos serviços móveis, em 2019, a Meo (detida pela Altice) registou uma quota de 41,9% nos acessos móveis ativos com utilização efetiva, seguida da Vodafone (30,2%) e da NOS (25,4%). Face a 2018, a quota de acessos móveis da NOS aumentou em 0,6 p.p., tendo a quota da Vodafone e da Meo diminuído em 0,1 p.p. e 0,8 p.p., respetivamente.

No caso das quotas de subscritores de acesso à por banda larga, a quota da Meo foi de 38,4%, seguindo-se a Vodafone com 30,3% e a NOS com 29,2%. Em termos de tráfego, a NOS detém a quota mais elevada (42,5%), seguida da Vodafone e da MEO (28,7% e 28,3%, respetivamente).