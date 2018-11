ANACOM aprova redução de 10% no preço dos circuitos entre Continente e ilhas

O conselho de administração da ANACOM reuniu-se no Funchal e aprovou a redução em 10% dos circuitos entre o Continente, Açores e a Madeira.

Esta medida explicou o presidente da ANACOM, João Cadete de Matos, tem por objectivo que todas as empresas de telecomunicações estejam presentes nas Regiões Autónomas com toda a gama de serviço e que se criem as condições para que se baixe os preços no cliente final.

A ANACOM mostrou também a sua satisfação por estar inscrito no Orçamento do Estado para 2019 verbas para o cabo submarino que liga o Continente à Madeira e aos Açores.

Uma das preocupações que a ANACOM tem demonstrado, relativamente à Madeira, acrescentou o presidente do regulador da comunicação está relacionada com a qualidade do serviço e a cobertura de telecomunicações em todas as zonas da ilha.

O conselho de administração da ANACOM vai também passar a reunir-se em todas as suas delegações onde se inclui a Madeira, Açores e o Porto.

João Cadete de Matos alertou ainda para a necessidade de se criarem as condições para que se façam investimentos no cabo submarino, tendo em conta que se aproxima do seu ciclo final de vida, e que em 2019 é a altura ideal para existir uma solução.

De referir que desde 2015 existiu uma redução de 85% no preço dos circuitos entre o continente e as ilhas nos cabos submarinos.