Anacom e GEE criam prémio para distinguir trabalhos sobre regulação, telecomunicações e digitalização na economia

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) e o Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) do Ministério da Economia uniram esforços vão agora promover uma ligação reforçada entre “os mundos académico e empresarial” com um prémio no valor de três mil euros, fez saber o regulador na segunda-feira.

Para os promotores, o prémio (Prémio ANACOM/GEE – Concorrência na área de Telecomunicações e Digitalização na Economia) é encarado como um estímulo no meio académico para a “elaboração de artigos científicos na área das políticas públicas económicas e de regulação sobre concorrência na área de telecomunicações e digitalização na economia”. O prémio em causa será atribuído aos quatro melhores trabalhos apresentados à Anacom e ao GEE.

Em comunicado, a Anacom fez saber que os trabalhos académicos (proposta ou versão preliminar de artigo) poderão ser submetidos para apreciação de um júri até ao dia 31 de Julho. O envio do artigo terá de ser feito até ao dia 31 de outubro.

“Os artigos devem ser originais e apresentar uma qualidade científica superior à média e permitir retirar conclusões relevantes para a políticas públicas económicas e de regulação a implementar em Portugal. A utilização de dados empíricos é um fator preferencial. Os artigos poderão ser elaborados em português ou em inglês”, lê-se no documento do regulador das comunicações.

O júri que pré-selecionará e admitirá os artigos científicos a concurso é consiste numa comissão científica, integrada por Joana Resende (Faculdade de Economia da Universidade do Porto), João Leitão (Universidade da Beira Interior), Manuel Sebastião (REN, Banco BPI), Ricardo Gonçalves (Universidade Católica Portuguesa- Porto) e Ricardo Pinheiro Alves (IADE-EU, GEE).

O regulamento integral pode ser consultado aqui, mas a Anacom salientou no seu comunicado que os temas a abordar pelos académicos poderá incidir sobre a cobertura de redes móveis; comunicações na coesão territorial; direitos dos consumidores; novos indicadores para a regulação; digitalização da atividade económica; plataformas electrónicas e mercados bilaterais; e cibersegurança.