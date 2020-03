André Silva diz que PSD “mostra ser um partido mais responsável e à altura do que lhe exige” no tema do novo aeroporto

O deputado do PAN – Pessoas, Animais, Natureza André Silva obteve uma das mais ruidosas reações vindas das bancadas durante o debate quinzenal com o primeiro-ministro ao dizer, a propósito da localização do novo aeroporto internacional de Lisboa no Montijo, que o PSD “mostra ser um partido mais responsável e à altura do papel que se lhe exige”, enquanto partido com ambições de voltar a governar, ao recusar apoio à intenção anunciada pelo Governo de alterar a legislação que submete a construção da infraestrutura aeroportuária ao veto das autarquias diretamente afetadas.

André Silva realçou que o PS ficou “praticamente sozinho” nessa matéria, contando apenas com apoio do CDS-PP na opção pelo Montijo. E dedicou especiais críticas a esse partido, aludindo ao facto de a moção que esteve na base da eleição de Francisco Rodrigues dos Santos apontar Alverca como a melhor solução. “Pode ser que em abril, quando o líder do CDS for à Ovibeja, mude de ideias”, comentou o deputado do PAN.

Sem comentar o elogio de André Silva à posição do PSD, António Costa garantiu que tem “todo o respeito pelo poder local”. “Era o que mais faltava que não respeitasse”, disse, recordando que ao longo de 21 anos foi vereador e presidente de câmara municipal.

O primeiro-ministro voltou a dizer que na manhã desta quarta-feira reuniu com os seis presidentes de câmaras municipais, dizendo que houve dois que se manifestaram “contra a decisão que o anterior governo tomou quanto à localização” do aeroporto. “Percebi as preocupações que têm e acho legítimo que queiram defender interesses dos seus municípios”, disse.