André Silva: “Os Verdes são uma ficção política, um projeto do seu patrão político que é o PCP”

André Silva, deputado do Partido Animais Natureza (PAN), lançou duras críticas contra o Partido Ecologista os Verdes (PEV). O PEV está coligado com o Partido Comunista Português (PCP), na Coligação Democrática Unitária (CDU), na campanha das eleições legislativas.

Durante uma visita a um canil na Aroeira, em Almada, André Silva afirmou que “os Verdes são uma ficção política, um projeto do seu patrão político que é o PCP”, afirmou aos jornalistas, citado pelo Expresso.

André Silva não se ficou pelo PEV, indo mais longe e disparando contra o PCP. “[Os Verdes] podiam ter sido um projeto interessante. Perderam a oportunidade de ser um projeto ecologista. Estão coligados com o PCP, o único partido português que não ratificou a conferência de Paris e que apoia um regime totalitário como o chinês”, acusou.

O líder do PAN passou a manhã no distrito de Setúbal, tendo começado por distribuir panfletos na estação de comboios do Fogueteiro e visitado o mercado da Cruz de Pau, conta o Expresso, esta quinta-feira. Hoje à noite, está previsto o único jantar de campanha com um cardápio completamente vegan que contará com 150 pessoas presentes.