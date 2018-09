André Ventura acusa Rui Rio do “maior roubo de identidade na história do PSD”

André Ventura, vereador da câmara de Loures e militante do PSD, quer um congresso extraordinário para clarificar a identidade do partido e reclamar a eventual destituição do seu actual líder. Em causa está o desconforto interno que posições sucessivas de Rui Rio têm gerado no maior partido da oposição como o convite aos críticos a saírem do PSD até a aproximação a medidas propostas pela BE como a designada taxa Robles. Na próxima semana, reúne-se com Rio, num encontro onde irá reclamar a procura de consensos internos e o abandono da lógica de confronto.

