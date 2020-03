André Ventura cita José Sócrates, que apontou “ódio e cegueira política” ao Governo, no debate quinzenal com António Costa

O deputado único do Chega, André Ventura, perguntou ao primeiro-ministro António Costa, durante o debate quinzenal na Assembleia da República, se tinha algum comentário a fazer às declarações de José Sócrates, que atribuiu ao “ódio e cegueira política” a decisão de construir o novo aeroporto internacional de Lisboa no Montijo. “Não podem dizer que a salvação do planeta é a missão das nossas vidas e ao mesmo tempo construir um aeroporto junto a uma área protegida”, disse Ventura, citando o ex-primeiro-ministro socialista.

“Não só não telefono a pedir o despedimento de jornalistas como respeito o direito à opinião daqueles que me antecederam”, respondeu António Costa, referindo-se ainda a uma pergunta “telegráfica” colocada noutro momento por André Ventura, que perguntou ao primeiro-ministro se desmentia a acusação que lhe foi feita pela jornalista Ana Leal, em entrevista ao semanário “Sol”, onde disse que Costa pediu o seu afastamento quando ainda não era o líder do Governo. “É men-ti-ra”, afirmou, a esse propósito, o primeiro-ministro.

A intervenção do deputado do Chega começou, no entanto, com o coronavírus, perguntando a António Costa se mantinha a confiança em Graça Freitas após aquela que Ventura identificou como “a sua diretora-geral da Saúde” ter começado por menosprezar avisos da Organização Mundial de Saúde quanto à existência de uma pandemia, acabando depois por vir a admitir o cenário de um milhão de infetados em Portugal.

“Não se trata da minha diretora-geral da Saúde, mas da diretora-geral da Saúde da República Portuguesa”, respondeu o primeiro-ministro, acrescentando que “a meio da batalha não se mudam os generais”.