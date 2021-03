André Veríssimo sai da direção do Jornal de Negócios

Ao fim de mais de três anos, André Veríssimo deixa a liderança do Jornal de Negócios a partir de amanhã, terça-feira, 15 de março.

André Veríssimo, que integrou a direção a partir de 2013, primeiro como diretor-adjunto, depois como subdiretor, ocupava a liderança do jornal desde novembro de 2017.

Jornalista há cerca de 21 anos, é licenciado em Comunicação Social pela Universidade Católica de Lisboa.

“Ao André Veríssimo que agora termina as suas funções, a Administração da Cofina Media agradece todo o empenho, profissionalismo e dedicação colocada ao serviço de um dos mais destacados títulos de imprensa nacional, emprestando o seu contributo para um aumento do reconhecimento do Jornal de Negócios, enquanto título de referência no panorama da imprensa em Língua Portuguesa”, segundo o comunicado da Cofina.

O Negócios conta com Celso Filipe como diretor adjunto e mais três editores executivos: Alexandra Machado, Manuel Esteves e Nuno Carregueiro.