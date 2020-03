Dois milhões de estudantes vão ficar em casa a partir de segunda-feira devido ao surto de coronavírus em Portugal, anunciou ontem o primeiro-ministro, AntónioCosta. Para travar o Covid-19 o Governo decretou ainda um conjunto de medidas que vão desde o encerramento de discotecas e bares, passando pela limitação no acesso a restaurantes e centros comerciais até à probição de desembarque de passageiros estrangeiros de navios de cruzeiro. Costa disse que “é uma luta pela nossa sobrevivência” e apelou à “união de todos para combater o novo vírus”.

As medidas são justificadas com a necessidade de “limitar ao máximo o nível de circulação e contacto social”. Quanto ao fecho das escolas, Costa disse que o Governo aguardou o parecer do Conselho Nacional de Saúde Pública, que não aconselhou o encerramento gerneralizado. “Contudo, hoje [ontem] mesmo o Centro Europeu para o Combate e Prevnção das Doenças recomendou o encerramento de estabelecimentos de ensino em todos os graus de ensino”, justificou.

