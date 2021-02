António Costa confirma “prolongamento do atual nível de confinamento”

António Costa recorreu ao Twitter para indicar que as medidas restritivas que vigoram desde janeiro irão manter-se para lá da previsível renovação do estado de emergência, que irá decorrer na tarde desta quinta-feira na Assembleia da República.

Depois de a ministra da Saúde, Marta Temido, ter admitido no final da reunião de apresentação da situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal que será preciso manter o nível de confinamento até à segunda metade do mês de março para garantir a desaceleração da pandemia, também o primeiro-ministro escreveu que “quanto maior a intensidade do confinamento mais rápidos são os resultados”.

Da reunião sobre a situação epidemiológica da #COVID19 em #Portugal, podemos concluir que o atual nível de confinamento está a produzir resultados, quer na redução de casos, como na pressão sobre o @SNS_Portugal e também na limitação da circulação da variante britânica; pic.twitter.com/OstIzNZ4v2 — António Costa (@antoniocostapm) February 9, 2021

Para António Costa, que acompanhou e participou na 15.ª “reunião do Infarmed” por videoconferência, tal como a generalidade dos restantes intervenientes, concluiu-se das indicações deixadas pelos especialistas que o atual nível de confinamento “está a produzir resultados, quer na redução de casos como na pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e também na limitação da circulação da variante britânica” do SARS-CoV-2.

“Concluímos também que quanto maior a intensidade do confinamento mais rápidos são os resultados, que os elevados níveis da pandemia requerem o prolongamento do atual nível de confinamento e que é necessário continuar a investir na testagem massiva e na capacidade de rastreamento”, escreveu o primeiro-ministro, realçando que o nível de confiança na vacinação aumentou e que será possível manter o objetivo de ter 70% da população adulta vacinada no final do verão “desde que a indústria farmacêutica continue a produzir ao nível agora estimado”.