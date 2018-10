António Costa diz que “ainda há muito trabalho a fazer” no âmbito do OE2019

O primeiro-ministro António Costa reconhece que “ainda há muito trabalho a fazer” no âmbito do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), nas três semanas que restam até à entrega do documento final na Assembleia da República. Em entrevista à TVI, esta noite, questionado sobre as reivindicações do BE e do PCP para o OE2019, Costa salientou que “só em medidas que já tomámos implicam um aumento de 1100 milhões na despesa pública”, avisando que é preciso ter em conta “a margem que podemos ter para continuar a melhor rendimento, investimento, e termos na mesma contas certas”.

Em matéria orçamental, o primeiro-ministro anunciou que o OE2019 vai ter “uma inovação radical em matéria de transportes, com um passe único” nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E no plano fiscal revelou que tenciona elevar a fasquia do “mínimo de existência social”, o que permitirá a mais famílias estarem isentas de IRS em 2019.

Quanto ao processo de substituição de Joana Marques Vidal por Lucília Gago no cargo de procuradora-geral da República, Costa assegurou que houve “absoluto consenso” entre o Governo e o Presidente da República. “O que, aliás, contrasta com o que tinha acontecido no passado”, acrescentou. O primeiro-ministro fez questão de referir que os dois últimos procuradores-gerais da República, Joana Marques Vidal e Pinto Monteiro, “foram fruto de recusas de propostas anteriores feitas pelos governos” de Pedro Passos Coelho e de José Sócrates, respetivamente.

