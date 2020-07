António Costa: “Estamos em condições de entrar no Conselho Europeu e aprovar a proposta”

O primeiro-ministro realçou esta quinta-feira que Portugal está pronto para aprovar a proposta do presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel e, no que depender a Portugal, este Conselho Europeu será rápido.

“Para Portugal, existem duas questões que estavam em discussão: a redução nas verbas do segundo pilar da política agrícola comum e o financiamento dos programas para as Regiões Autónomas. Essas questões ficaram resolvidas”, realçou Costa.

António Costa referiu que Portugal “está em condições de entrar no Conselho Europeu e aprovar a proposta de Charles Michel. Se assim for, o Conselho será rápido. Espero que haja boas condições para se ultrapassar as divergências”.

Esta segunda-feira, o primeiro-ministro, António Costa, esteve reunido com o holandês Mark Rutte, tendo-se mostrado “mais confiante” num acordo. No entanto, esta confiança foi contrariada no dia seguinte pelo primeiro-ministro da Holanda, ao dizer no Parlamento estar “bastante pessimista” sobre as hipóteses de ser alcançado um acordo.