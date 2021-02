António Costa felicita Draghi: “Trabalharemos juntos na construção de uma Europa com soluções solidárias e eficazes”

O primeiro-ministro português, António Costa, desejou “as maiores felicidades” ao seu, mais recente jurado, homólogo italiano, Mario Draghi.

“O sucesso de Itália é essencial para o sucesso da Europa”, escreveu António Costa na rede social Twitter em português, inglês e italiano. “Trabalharemos juntos na construção de uma Europa com soluções solidárias e eficazes para os desafios que enfrentamos”, continuou o primeiro-ministro português.

O antigo Presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, foi hoje empossado como primeiro-ministro de Itália pelo chefe de Estado, Sergio Mattarella, que o encarregou de formar governo após a crise desencadeada pela renúncia ao cargo de Giuseppe Conte, no passado dia 26 de janeiro.

O presidente italiano desafiou Draghi a formar governo em Itália no passado dia 2 de fevereiro, sendo que nos dias que se seguiram o agora primeiro-ministro reuniu-se com os vários partidos que compõem o parlamento italiano.

Mario Draghi aceitou formar governo em Itália ao dia de ontem e após ter recebido apoio suficiente por parte dos partidos para formar um novo Executivo. Sabe-se que o economista já entregou os nomes de quem quer no seu governo a Sergio Mattarella, que agora tem a função de os aprovar.

“Juro ser fiel à República, cumprir com lealdade a Constituição e as leis e exercer minhas funções em prol do interesse exclusivo da nação”, declarou Draghi este sábado perante Sergio Mattarella.

Neste novo posto, o primeiro-ministro Mario Draghi tem a tarefa difícil de encontrar uma forma de investir os 209 mil milhões de euros de fundos europeus do Plano de Recuperação contra os efeitos da crise desencadeada pela pandemia.

Mario Draghi vai estrear-se como primeiro-ministro no próximo dia 25 de fevereiro perante os restantes chefes de Estado e de Governo da União Europeia, na cimeira virtual de dois dias convocada por Charles Michel para tratar da pandemia de covid-19 e questões relacionadas à política de defesa.