António Costa pede “cautela” face ao desconfinamento e faz novo apelo a medidas de prevenção

Em reação aos dados apresentados durante a reunião com os especialistas de saúde pública, que decorreu, esta terça-feira no Infarmed, o primeiro-ministro pediu “cautela” face ao processo de desconfinamento em curso, uma vez que o risco de transmissibilidade (Rt), embora se situe abaixo da linha vermelha — estando atualmente nos 0,89 no território nacional — já mostra sinais de estar a aumentar.

“A situação epidemiológica em Portugal mantém-se estável com redução do número de casos Covid-19”, referiu António Costa, na rede social Twitter. “No entanto, o risco efetivo de transmissão está a aumentar”. Na última reunião do Infarmed, os especialistas davam conta que o Rt estava nos 0,74.

Face a esta situação, o líder do Governo diz ser “muito importante manter todas as cautelas e aplicar as medidas de prevenção”.

A situação epidemiológica em #Portugal mantém-se estável com redução do número de casos #COVID19. No entanto, o risco efetivo de transmissão está a aumentar. Não obstante o #desconfinamento em curso, é muito importante manter todas as cautelas e aplicar as medidas de prevenção. pic.twitter.com/kC1I1ivpl6 — António Costa (@antoniocostapm) March 23, 2021

António Costa aproveitou o momento para referir que o processo de vacinação que tem como meta chegar ao final da semana com 80% dos maiores de 80 anos inoculados.

Segundo o vice-almirante Henrique de Gouveia e Melo, coordenador da task force para o plano de vacinação contra a Covid-19, Portugal deverá ultrapassar a meta de um milhão de pessoas com a primeira toma administrada, nos próximos dias, e meio milhão estará vacinado.