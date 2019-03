António Costa vai ao programa de Cristina Ferreira na terça-feira

O primeiro-ministro vai ao programa de Cristina Ferreira na terça-feira, 4 de março. O anúncio foi feito nas redes sociais da apresentadora no domingo.

“Já conhece o primeiro-ministro… agora prepare-se para conhecer o homem. António Costa é convidado de honra no programa de Cristina”, segundo o vídeo partilhado na conta de Instragram de Cristina Ferreira.

O “efeito Cristina” já se faz sentir na SIC, que no mês de fevereiro alcançou a liderança global das audiências televisivas 12 anos e meio depois de a ter perdido para a TVI. A contratação de Cristina Ferreira, que implicou um investimento de mais de um milhão de euros, aparenta estar a dar cartas na televisão detida pelo grupo Impresa.

O novo programa de Cristina Ferreira na SIC, desde que deixou a TVI no final de 2018, foi para o ar no início de 2019. Logo na estreia do programa em janeiro, a apresentadora recebeu uma chamada telefónica do Presidente da República, deixando a apresentadora em lágrimas: somente a produção do programa sabia da chamada, apanhando a apresentadora desprevenida.

“Está? Daqui é Marcelo Rebelo de Sousa. Interrompi aqui uma reunião que tinha e espreitei para ver o seu primeiro programa e, como ao longo da vida, estive várias vezes consigo quando arrancou com novas fases da sua vida, queria desejar-lhe muitas felicidades e enviar-lhe um beijinho”, disse o Presidente da República.

“Posso chamar-lhe professor? É que tenho dificuldade em chamar-lhe presidente?”, respondeu Cristina, que não estava à espera do telefonema. Apenas a produção do programa sabia que o Presidente lhe ia telefonar. “Espero que tenha o mesmo sucesso que teve noutras fases da sua vida”, disse Marcelo.

“Queria agradecer por ser o Presidente de todos os portugueses. Quero que saiba que esta porta estará sempre aberta”, acrescentou Cristina Ferreira.

Foi precisamente na estreia do “Programa da Cristina” na SIC que a apresentadora bateu as audiências do seu antigo programa da manhã na TVI, conduzido por Manuel Luís Goucha.