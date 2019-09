António Jaime Martins candidata-se a bastonário da Ordem dos Advogados

A candidatura de Jaime Martins, denominada “Fazer a Diferença” integra Paulo Graça, atual presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa e candidato a presidente do Conselho Superior, e Jorge Bacelar Gouveia, atual oresidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados e candidato a novo mandato.

Integram ainda a lista os advogados João Massano, atual vice-presidente do Conselho Regional de Lisboa, sendo também candidato a presidente deste órgão, e Alexandra Bordalo, atual vice-presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa e candidata a Presidente deste órgão.

António Jaime Martins é o atual presidente do Conselho Regional de Lisboa, o mais representativo da Ordem dos Advogados, cumprindo o segundo mandato.