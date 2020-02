Aon e Allianz lançam seguro que cobre danos de imagem das empresas em cenários de crise

A Aon e a Allianz Global Corporate & Specialty anunciaram o lançamento em Portugal de uma apólice de seguro que protege a reputação das empresas em situações de crise. Trata-se de um risco intangível, mas que pode fazer diminuir o valor da sua marca e da Empresa de forma irrecuperável. Por isso estas duas companhias avançaram com esta proteção.

As coberturas incluem aspetos como o pagamento dos custos com serviços de gestão de crise, o investimento na reconstrução de imagem e da marca, indemnização pelas perdas dos prejuízos sofridos pelos danos reputacionais e acesso a serviços especializados como media monitoring e consultoria de comunicação por parte de agências especializadas.

Chama-se Reputation Protect Plus e já tinha sido lançado na Alemanha, Espanha, França e Itália. Com o Reputation Protect Plus, as duas empresas pretendem oferecer serviços de gestão, indemnização e recuperação de crises reputacionais.

De acordo com o Global Risk Management Survey da Aon, o risco de reputação tem ocupado as duas primeiras posições no top de risco que podem atingir uma empresa. No caso de um incidente reputacional, este pode fazer diminuir o valor da marca e da empresa de forma irreversível.