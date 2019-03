Apesar de ser presidente dos EUA, Trump subiu na lista dos mais ricos do mundo

A lista do multimilionários da Forbes vale menos este ano do que em 2018, uma redução de 400 mil milhões de dólares (353 mil milhões de euros). Apesar de existirem menos 55 multimilionários face ao ano anterior, a posição do atual presidente dos Estados Unidos da América na lista da Forbes subiu 51 lugares, passando de 766º para o 715º homem mais rico do mundo. Ainda assim a sua fortuna mantém-se fixa em 3,1 mil milhões de dólares (mais de 2,7 mil milhões de euros).

No entanto, apesar do valor da sua fortuna não significa que o negócio de Donald Trump tenha estagnado. No centro de Manhattan, a famosa Trump Tower e os vizinhos da rua 57 perderam à volta de 64 milhões de dólares (mais de 56 milhões de euros). De acordo com a Forbes, e segundo um documento a que tiveram acesso, a renda da marca Gucci expira em sete anos, o que pode significar uma perda para a empresa de Trump, uma vez que o comércio online continua a crescer.

Ainda que a loja da Nike esteja vaga, o responsável pelos negócios de Trump continua a receber renda da marca de desporto. A joalharia Tiffany Co. está a tentar cobrir parte dos custos ao sub-arrendar a loja onde a Nike estava localizada.

Mas ainda há ‘pontos brilhantes’ no portfólio do presidente, segundo a Forbes. Donald Trump detém 30% de dois arranha-céus, um deles em Nova Iorque e outro em São Francisco, que estão avaliados em 160 milhões de dólares (perto de 141,5 milhões de euros). Trump possui ainda os dois edifícios que rodeiam o Vornado Realty Trust.

Apesar de ter um lugar na sala oval da Casa Branca, o presidente continua com o negócio que criou do zero. Donald Trump vendeu propriedades no valor de 35 milhões de dólares (mais de 30 milhões de euros). No início de 2019, Trump vendeu o seu primeiro condomínio em Manhattan, Trump Parc East, por 2,15 milhões de dólares (1,901 milhões de euros), sendo que cada unidade tinha 838 metros quadrados.

Já com dois anos de mandato presidencial, a Forbes continua a investigar a fortuna de Trump. Segundo a revista que avalia o valor dos mais ricos, existem duas propriedades que acrescem valor. Situadas perto do campo de golfe Trump D.C, normalmente são usadas por membros do clube, convidados ou políticos que procuram um lugar para descansar.