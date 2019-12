Apesar dos ganhos superiores a 3% dos CTT, PSI 20 cai e contraria Europa

Timme Spakman, economista e analista sénior do ING, lembrou que a administração Trump tinha concedido uma isenção de tarifas ao Brasil e à Argentina no ano passado. Depois de anunciar a reintrodução de tarifas a estes países no Twitter, o ING considerou que os “acordos com os EUA podem ser descartados quando os ventos políticos se alteram”.