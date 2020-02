Vai ser um ano americano em cheio: com eleições a 3 de novembro e uma crescente animosidade entre democratas e republicanos, os próximos meses serão de intensa luta partidária, com dramatismos exacerbados, comédia quanto baste e ‘hardcore’ político a servir de argamassa. Donald Trump sai à frente, enquanto os democratas tentam descobrir onde está o camião que os atropelou no Iowa. O episódio circense de Nancy Pelosi a rasgar o discurso presidencial dificilmente podia ser mais indicativo do ambiente do lado de lá do Atlântico.