Após anúncio de Trump sobre novas taxas sobre a China, Europa recupera mas PSI 20 desliza

O principal índice bolsista português (PSI 20) perde 0,07%, para 5.297,77 pontos, contrariando a o otimismo das principais praças europeias esta terça-feira. Em Lisboa, Mota-Engil (-0,36%), Semapa (-0,70%), Altri (-1,31%) e CTT (-0,08%) penalizam o PSI 20.

Entre as empresas cotadas que mais prejudicam a bolsa nacional, destaque para os CTT que, de acordo com o noticiado esta terça-feira pelo “Jornal de Negócios”, decidiu contestar as novas regras impostas pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) para o sistema de medição dos indicadores de qualidade do serviço universal postal. O processo deu entrada em tribunal no final do mês de abril.

Em contraciclo, os títulos do BCP (0,56%), da Galp Energia (0,70%) e Jerónimo Martins (2,08%) são os que mais animam os investidores, embora não invertam a tendência “vermelha” no PSI 20. A Galp e a Jerónimo Martins negoceiam sob a forma de ex-dividendo, segundo dados do Diário da Bolsa do BPI.

Entre estas, destaque para a Galp Energia cujos títulos valorizam em contraciclo com o mercado petrolífero. Em Londres, o Brent, que é referência para Portugal, perde 0,31%, para 71,02 dólares. Já o WTI, negociado em Nova Iorque, desliza 0,02%, para 62,24 dólares.

Destaque também para a retalhista Sonae cuja empresa Sonae IM investiu na israelita Cellwize, uma empresa de automação e orquestração de rede móvel. O valor investimento não foi revelado, mas a entrada da Sonae IM servirá para acelerar o crescimento da Cellwize e para expandir a sua tecnologia de automação e inteligência artificial, “particularmente nas novas infraestruturas de 5G”, noticiou hoje o “Jornal de Negócios”.

Entre as principais praças europeias, o sentimento é positivo, depois de na segunda-feira os investidores terem reagido à notícia de que os Estados Unidos vão aumentar de 10% para 25%, as taxas alfandegárias sobre o equivalente a 200 mil milhões de dólares (178,4 mil milhões de euros) de bens. A medida entra hoje em vigor à meia-noite, no horário da costa leste dos EUA.

Isto em plena negociação entre Washington e Pequim para colocar termo à guerra comercial. Hoje, a China confirmou que o seu máximo representante (vice-primeiro-ministro Liu He) nas negociações para um acordo comercial com os Estados Unidos vai esta semana a Washington, prosseguindo o diálogo, apesar de Donald Trump ter anunciado novas taxas alfandegárias.

[Dados das 8h30]