Apple e Starbucks em queda numa Wall Street em perdas expressivas

O Dow Jones cai 1,76% para 25.662,7 pontos à primeira hora de negociação. O S&P 500 tomba 2,87% para 2.937,06 pontos e o Nasdaq desliza 2,01% para 8.563 pontos.

“Wall Street arranca em queda expressiva, num sentimento partilhado pelas congéneres europeias” constata o analista da Mtrader, Ramiro Loureiro.

“Vários agentes económicos e de mercados financeiros calculam potenciais impactos do Coronavírus nas contas empresariais e isso acaba por trazer desconforto aos investidores, aumentando a volatilidade nas bolsas (VIX voltou para próximo dos 50, o valor mais elevado desde 2011)”, adianta o analista do Grupo Millennium BCP.

Notas de mercado dão conta de que a Apple deverá adiar o lançamento do novo iPhone 5G. A Apple cai 1,70%. Já a Starbucks recua 2,90% depois de ter avaliado o impacto do vírus na China, sendo que é de notar que a gigante de café já reabriu mais de 90% das suas lojas no país.

O gigante de café estima que o coronavírus na China tenha um impacto negativo de 0,15 dólares a 0,18 dólares por ação nos resultados ajustados do 2.º trimestre fiscal.

Entretanto no plano macroeconómico de notar a geração de empregos pela economia norte-americana ficou muito acima do esperado em fevereiro.

O petróleo continua com quedas expressivas. O crude West Texas dá um trambolhão de 6,56% para 42,89 dólares acompanhando o Brent que desliza 6,2% para 46,89 dólares.

O euro sobe 0,66% para 1,1311 dólares.