Apple gasta mais de 30 milhões de dólares na ‘cloud’ da Amazon

A Apple gasta mensalmente mais 30 milhões de dólares (26,6 milhões de euros) por mês no serviço de armazenamento online da Amazon, segundo a notícia avançada pela “CNBC“.

Este gasto no serviço da empresa de Jeff Bezos reflete a determinação da empresa de Tim Cook em fornecer serviços online como o iCloud de forma rápida e confiável, mesmo que isso dependa de um rival para fazê-lo.

A quantidade de dispositivos ativo da Apple faz com que a empresa tenha requisitos consideráveis ​​de computação e armazenamento, e Amazon Web Services consegue responder a essa procura. No entanto, pode não ser por muito mais tempo.

A empresa já admitiu no passado que usa o AWS para o armazenamento do iCloud. Numa publicação de emprego feita em fevereiro, a Apple listou que estava à procura de alguém que pudesse “liderar e arquitetar a nossa crescente presença na AWS”.

Segundo os dados obtidos pelo site de notícias, no final de março, os gastos da Apple já ultrapassavam os 30 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019. Isso traduz-se num aumento em mais de 10% comparativamente ao ano anterior, de acordo com duas pessoas familiarizadas com os gastos.

Se o uso da AWS da Apple permanecer a esse nível este ano, os gastos anuais serão superiores a 360 milhões de dólares (320 milhões de dólares), sendo que no ano passado os gastos situaram-se nos 350 milhões, referiu uma das fontes da “CNBC”.

Amazon Web Services

A AWS é uma parcela importante no modelo de negócio da Amazon.

Em 2018, a AWS registou 25,66 mil milhões de dólares (22,81 mil milhões de euros) em receita o que representa 11% da receita anual total da Amazon e quase 59% da receita operacional da Amazon. Por isso, embora a Apple seja um dos principais clientes da AWS, os seus pagamentos representam apenas uma pequena fatia da receita total da Amazon.

Se a pegada da Apple continuar em crescimento, a AWS conseguirá obter mais receita por parte da ‘grande maçã’ do que de várias outras empresas incluindo a Adobe, Capital One, Intuit, Lyft e Pinterest, segundo informam osapple registos públicos e um relatório da autoria do The Information.

Se formos a comparar, a Lyft concordou em pagar à AWS pelo menos 300 milhões de dólares pela utilização dos serviços da cloud até ao final de 2021, enquanto o Pinterest comprometeu-se a gastar pelo menos 750 milhões de dólares na AWS durante um período de seis anos (que termina em meados de 2023).

Isso equivale a uma média de 100 milhões de dólares por ano para a Lyft e 125 milhões por ano para o Pinterest. O Snap acordou em gastar 1,1 mil milhões na ‘cloud’ de AWS até o final de 2022, e pelo menos 150 milhões em 2019.