APROP assina protocolo de colaboração com especialista em avaliações fiscais e de prédios urbanos

A Associação Portuguesa de Proprietários (APPROP) e a F. Iniciativas, especialista em avaliações fiscais e de prédios urbanos, assinaram um protocolo de colaboração. O acordo celebrado proporciona aos associados da APPROP um desconto sobre o preço dos serviços prestados pela F. Iniciativas, designadamente os serviços prestados no âmbito da revisão do valor patrimonial tributário dos imóveis.

A APPROP é uma associação sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que serve para defender os interesses de todos os proprietários de imóveis em Portugal.

Paulo Reis, Director Geral da F. Iniciativas, diz na mesma nota que o protocolo celebrado com a APPROP “resulta num acordo estratégico entre uma entidade associativa com larga representatividade e um Grupo Internacional que concentra no mercado Ibérico conhecimento agregado em termos de valor patrimonial tributário de imóveis, combinando Know-how e Expertise Técnico no âmbito avaliações fiscais de prédios urbanos, com afetação destinada a comércio, serviços, indústria e ainda terrenos para construção, visando endereçar as necessidades dos proprietários no que concerne aos impostos sobre os imóveis”.

João Caiado Guerreiro, Presidente da APPROP, diz “que esta parceria se espera longa e frutífera, e que com ela a Associação Portuguesa de Proprietários cumpre a promessa de proporcionar aos seus associados benefícios e soluções para o contínuo e constante aumento dos impostos devidos ao Estado pelos proprietários de imóveis, atingindo um importante marco na sua demanda pela defesa dos direitos dos proprietários em Portugal e reforçando o compromisso assumido aquando da sua criação para com todos os seus associados”.