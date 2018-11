Aproveite o último dia da ‘Semana da Cozinha Italiana no Mundo’

Este domingo é a última oportunidade para aproveitar as sugestões gastronómicas da ‘Semana da Cozinha Italiana’, que se iniciou a 19 de novembro em 17 restaurantes Lisboa, Porto e região norte. A iniciativa, que está a decorrer em mais de 150 países, tem por objetivo dar a conhecer a “excelência” do setor agroalimentar ‘Made in Italy‘.

Em Portugal, o programa compreende degustações de produtos, ‘workshops’, provas de vinhos, ‘showcookings‘, jantares e ainda uma conferência. Baseados no conceito ‘The Extraordinary Italian Taste‘, 17 restaurantes no Porto e na região norte e em Lisboa apresentam menus especiais durante a iniciativa.

A organização é da responsabilidade da embaixada de Itália em Portugal, do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, da Câmara de Comércio Italiana para Portugal e da associação ASCIP – Dante Alighieri, do Porto, além de contar com o apoio institucional da Câmara Municipal de Lisboa. “Esta é terceira edição da iniciativa, que este ano pretende dar destaque a regiões e territórios de origem de produtos italianos, assim às vantagens da dieta mediterrânica”, realça um comunicado dos promotores.

Ontem, dia 24 de novembro, realizou-se, ao final do dia, no Mercado Municipal de Loulé, um ‘showcooking‘ com um ‘chef’ da ‘Scuola Villa S. Maria Abruzzo’ (um restaurante prestigiado em Itália) e um jantar para 60 participantes que contou com a participação do desenhador Lucio Trojano, numn evento realizado com o apoio da REgião Abruzzo, da races Finanziaria (Itália) e do Pastificio de Cecco (Itália).

Conheça abaixo o elenco dos restaurantes ‘The Extraordinary Italian Taste‘ em Portugal, que apresentarão aos seus clientes menus especiais até ao final do dia de hoje:

Lisboa

Ciao Gaucho (314, Alameda dos Oceanos, 014);

Come Prima (Rua do Olival, 258);

Il Covo (Rua do Cura, 3A);

Il Gattopardo (Hotel Dom Pedro Palace, Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 24, 3º piso);

Il Mercato (Travessa Légua da Póvoa, 11);

La Pasta Fresca (Avenida 5 de outubro, 186);

La Risotteria (Rua Áurea, 265, 1º andar);

Osteria – Cucina di Amicci (Rua das Madres, 52);

Patio Antico (Avenida duque d’Ávila, 169D);

Pizzeria Il Giosário (Parque Adão Barata, Piso 1, Loja N, Loures);

Raffaello (Rua do Zambeze, 3 – Pátio das Pirogas, 4, Loja 17).

Porto e Norte de Portugal

Il Ristorantino (Rua Sousa Aroso, 684, Matosinhos);

La Piadona (Rua de Santa Teresa, 4);

Ristorante La Fontana (Rua de Cedofeita, 378);

Ristorante Mamma Mia (Praceta Amândio Ferreira Pinto, 8-10, Braga);

Ristorante Pulcini (Avenida Antunes Guimarães, 335, Leça da Palmeira);

San Martino Prestige (Avenida de Diogo Leite, 96, Vila Nova de Gaia).

A ‘Semana da Cozinha Italiana no Mundo’ é promovida pelo governo italiano, através dos Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional, com um grupo de trabalho que envolve o Ministério das Políticas Agrícolas, Alimentares e Florestais; o Ministério da Educação, da Universidade e da Investigação; e do Ministério dos Bens e Atividades Culturais, contando ainda com outras instituições públicas e privadas ligadas à promoção dos produtos e cultura italianos.