Parlamento adjudicou estadia de deputados a hotel de deputada socialista

Os deputados da Comissão do Ambiente e Ordenamento do Território, da Assembleia da República (AR), realizaram uma visita ao rio Tejo, em Castelo Branco, nos dias 1 e 2 de abril, acabando por pernoitarem na cidade conhecida como capital da Beira Baixa, sendo que a estada foi adjudicada pelo Parlamento a um hotel que pertence à deputada do PS Hortense Martins e seu pai, noticiou esta sexta-feira o “Observador”.

Contactada pelo jornal online, Hortense Martins garantiu desconhecer que o grupo de deputados tinha ficado no hotel de que é sócia com o seu pai. Já o gabinete do secretário-geral do Parlamento – funcionário que superintende todos os serviços dos deputados em nome da AR – justificou a escolha, alegando que foi escolhido o “hotel mais barato” após lhe terem sido apresentadas duas hipóteses pela agência de viagens que trabalha com o Parlamento.

Hortense Martins argumentou que a “contratação” foi feita a “uma agência de viagens e não à mencionada empresa proprietária da referida unidade hoteleira”. Por isso, é “totalmente alheia às questões referidas relacionadas com reservas ou estadias”.

A agência de viagens “indicou, na zona de Castelo Branco, os hotéis Rainha D. Amélia (54 euros/noite) e Tryp Colina do Castelo (75 euros/noite)” e que essas “opções foram transmitidas à Comissão”. O gabinete do secretário-geral, o custo total “ascendeu a 486 euros“, referente a uma noite para 9 pessoas. Esta prestação de serviços, por ser inferior a 5.000 euros, pôde ser feita por ajuste direto simplificado.

Ainda com a justificação da agência de viagens, que não foi identificada, o número de dormidas contratualizado não bate certo com as informações referentes à delegação que compôs a visita, que indicam que pelo menos 11 pessoas iriam ter alojamento em Castelo Branco na noite de 31 de março.

Hortense Martins não pertence à Comissão do Ambiente e Ordenamento do Território, de acordo com os dados no site do Parlamento, mas, segundo o Observador, a deputada participou numa reunião e falou em nome da bancada do PS num evento em Vila Velha de Ródão, uma vila do distrito de Castelo Branco.

Contudo, a socialista disse também que “nem integrou a delegação que se deslocou a vários distritos, onde se incluiu o distrito de Castelo Branco”. A deputada do PS justificou essas intervenções por ter sido “sempre uma das vozes ativas sobre os assuntos da região, em defesa intransigente dos interesses das populações e do interesse público”.

A comissão em causa fez uma visita de trabalho ao rio Tejo, em Castelo Branco nos dias 1 e 2 de abril e os deputados acabaram por dormir no hotel da deputada na véspera (ou seja, de dia 31 para dia 1) para que pudessem estar a horas no primeiro ponto do programa no primeiro dia da visita: uma reunião às 8h30, na segunda-feira, cujo anfitrião era o presidente da câmara municipal de Castelo Branco, e marido da deputada, Luís Correia.