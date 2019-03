Árabes querem procurar ouro, prata e cobre no Alentejo

A “Matsa A Mubadala & Trafigura Company”, uma empresa de fundos de investimento sediada nos Emirados Árabes Unidos apresentou um requerimento publicado esta segunda-feira em Diário da República para a pesquisa de depósitos minerais de cobre, chumbo, zinco, ouro, prata, ferro e metais associados.

No despacho pode ler-se que esta procura se verifica numa área denominada como “Portel”, localizada nos concelhos de Portel, Vidigueira, Serpa, beja, Cuba, Alvito e Viana do Alentejo. Também no mesmo despacho encontra-se um outro requerimento para procurar o mesmo tipo de materiais numa área denominada por “Santiago”, localizado nos concelhos de Santiago do Cacém e Grândola.

A “Matsa A Mubadala & Trafigura Company”, foi criada em 2017 unindo a Mubadala Development Company e a International Petroleum Investment Company, como um veículo de investimento do Governo de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.