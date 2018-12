Arroios e Paranhos são as zonas com mais alojamento disponível para estudantes

As freguesias de Arroios (Lisboa) e Paranhos (Porto) são as que mais oferta de alojamento para estudantes disponibilizam, de acordo com os dados revelados pela plataforma online Uniplaces esta quarta-feira.

Arroios oferece aos estudantes universitários cerca de 522 ofertas de opções de casa ou quarto para arrendar durante o semestre ou ano letivo. O preço médio para arrendamento a estudantes em nesta freguesia é de 380 euros.

Na freguesia de Paranhos os estudantes universitários podem encontrar 442 ofertas disponíveis de quartos ou casa para arrendar, com uma renda média mensal de 308 euros.

Em Lisboa, além de Arroios existem outras quatro freguesias que também oferecem um maior número de alojamento para os estudantes universitários. Entrecampos, apresenta uma renda média de 413 euros, com cerca de 287 ofertas. Segue-sem Alvalade, Benfica e Picoas, com um conjunto total de 650 ofertas, com os valores da renda a variarem entre os 373 e os 435 euros.

Na região do Porto, a freguesia de Cedofeita é a segunda opção que mais oferta disponibiliza aos estudantes, com cerca de 225 ofertas e uma renda média mensal de 314 euros. Bonfim, Santo Ildefonso e Campanhã completam o top-5 com uma oferta mais diversificada, com cerca de 468 ofertas em conjunto e uma renda média entre os 297 e 346 euros.

Quer em Lisboa, como no Porto aos valores de arrendamento aumentaram face a 2017, sugundo os dados da Uniplaces, sendo que a freguesia de Campanhã é a única a registar um preço médio de renda mensal abaixo dos 300 euros.