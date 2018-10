As 10 propostas de Bolsonaro para mudar o Brasil

Numa eleição marcada por forte polarização, Jair Bolsonaro chega ao poder com o desafio de unir o país e uma extensa lista de propostas. Saiba o que o novo presidente do Brasil pretende aplicar nos temas mais importantes.

Contas públicas

Revogar algumas medidas do governo Michel Temer, como a lei do teto de gastos públicos e a reforma trabalhista. Implementar medidas urgente para sair da crise, como a redução dos juros, criação de linhas de crédito com juros e prazos acessíveis para as famílias e um Plano de Emergência de Empregos, especialmente para os mais jovens. A consolidação orçamental terá de ser feita ao mesmo tempo que o Estado vai reduzir a carga fiscal.

Reforma tributária

Tributar as grandes transações financeiras, distribuição de lucros e dividendo e grandes patrimónios. Criar novas regras para a entrada de capitais que têm em vista a especulação e fazer uma reforma do sistema bancário.

Redução de ministérios

O programa de Bolsonaro afirma que irá reduzir o número de ministérios (atualmente em 29). Contudo, não informa quantas pastas pretende manter. Uma das ideias é unir os Ministérios da Fazenda, Planeamento e Indústria e Comércio. além da Secretaria Executiva do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) em um grande Ministério da Economia.

Banco Central

O novo presidente do Brasil quer um Banco Central com independência política e que a instituição estabela metas para o dólar, inflação e juros. Inflação baixa e previsível será uma das prioridades do governo do líder brasileiro.

Segurança Social

Privatizar, passando a um modelo de capitalização. Ou seja, a capitalização funciona como uma espécie de poupança, em que o trabalhador junta dinheiro para a sua própria reforma. Para isso será criado um fundo para reforçar o financiamento da segurança social e compensar a redução das contribuições do sistema antigo.

Trabalho

Criar uma nova carteira de trabalho, em que o contrato individual prevalece sobre o código geral do trabalho e defende uma outra versão para os trabalhadores rurais. O novo presidente pretende também desburocratizar, desregulamentar e evitar que para abrir uma empresa no Brasil leve, em média, 100 dias.

Saúde

Melhorar o saneamento básico como forma de combater mortalidade infantil e o número de bebés prematuros. Incluir “profissionais de educação física no programa de Saúde da Família” para “combater o sedentarismo e a obesidade”. Criar a carreira de Médico de Estado, para atender as áreas remotas e carentes do Brasil.

Segurança

Tolerância zero com o crime, corrupção e privilégios. Acabar com a progressão de penas e as saídas temporárias e reduzir a maioridade penal para 16 anos. Direito à legítima defesa e à posse e porte de arma.

Educação

Prioridade à educação básica e ao ensino médio/técnico. Em dois anos um colégio militar em todas as capitais de Estado e fomentar o empreendedorismo.

Política externa

Dar ênfase nas relações e acordos bilaterais, admite sair do acordo de Paris e promete mudar embaixada do Brasil para Jerusalém e fechar embaixada da Palestina.