Bruno Santo assumiu recentemente as funções de general manager do Huawei Enterprise Business Group em Portugal. Em entrevista ao JE, explica a aposta do grupo nesta área onde lida com clientes empresariais.

Quais os objetivos desta área de negócio do grupo?

A Huawei Enterprise é uma das mais recentes áreas de negócio da empresa e está a tornar-se mais um motor do crescimento da Huawei. O ano passado, a nível global, esta área cresceu 23,8%. Mais de 200 empresas da lista Fortune Global 500 e mais de 700 cidades do mundo já escolheram a Huawei como parceira para a sua transformação digital. Em Portugal, a transformação digital das empresas trouxe enormes oportunidades e desafios em várias indústrias. O nosso objectivo é levar a transformação digital a todas as organizações, contribuindo para um Portugal mais inteligente e conectado. Com base numa forte aposta em I&D e através da nossa rede de parcerias, levamos às entidades da Administração Pública, Transportes, Energia, Sector Financeiro ou Indústria, um portfólio vasto de produtos e soluções.

