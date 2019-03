Assinado o acordo de privatização da TACV

Foi assinado, esta tarde, o contrato de compra e venda de 51% das ações da Cabo Verde Airlines, entre o Governo e a Loftleidir Cabo Verde.

O Vice Primeiro Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia, e o Ministro da Economia, José Gonçalves, rubricaram com o Vice Presidente da LoftLeidir Icelandic, Erlendur Svavarsson, o documento, numa cerimónia presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e que contou com a presença de quase todos os membros do governo e dos deputados do MPD.

Depois de um longo período de negociação as partes chegaram ao acordo em relação aos termos de venda dos 51% das ações a empresa Loftleidir Cabo Verde.

Os detalhes e o valor deste contrato não foram divulgados, apesar da insistência da comunicação social presente na cerimónia. Questionado sobre o valor pago por 51% da Cabo Verde Airlines, Erlendur Svavarsson disse tratar-se de um documento “confidencial” e que isso ficou acordado com o governo.

Ao apresentar o processo de negociação, o secretário de Estado das finanças, Gilberto disse que foi “um trabalhado demorado, mas feito com rigor” com base na lei publicada.

No seu discurso, o primeiro-ministro referiu que com a assinatura deste acordo, a Cabo Verde Airlines entra numa “nova era” e que sempre acreditou que este dia iria chegar.

“Acreditámos sempre que era possível chegarmos ao ponto que chegámos hoje: privatizar TACV. Lutamos para isso acontecer. Foi um processo longo e complexo porque a situação da empresa era difícil e exigia coragem e determinação na tomada de decisões para a sua reestruturação e privatização”, referiu o primeiro-ministro.

O Vice Presidente da LoftLeidir Icelandic, Erlendur Svavarsson apresentou a estratégia para a Cabo Verde Airlines que passa segundo afirmou por colocar a empresa na “ rota dos transportes aéreos no mundo”.

Em relação a frota a empresa prevê trazer um quarto avião ainda este ano “para conseguir servir os destinos que tem previsto” e o plano de crescimento é ter em Cabo Verde 12 aparelhos nos próximos cinco anos. Número que pode parecer muito, mas que Mário Chaves, CEO da Cabo Verde Airlines diz ser possível se houver um “crescimento eficiente e uma empresa rentável”.

A Loftleidir Cabo Verde pretende que a Cabo Verde Airlines continue a voar para Lisboa, Paris, Boston, Salvador e Recife e Dakar, estando previsto passar a voar para uma cidade nos Estados Unidos de América, duas cidades europeias. Em África, a companhia área vai passar a voar para a capital angolana, Luanda.

Em relação a transferência de todos os serviços para a ilha do Sal, Mário Chaves avançou que o processo será feito nos próximos meses, uma vez que “eficiência máxima se consegue com toda a equipa junta”, e que sempre foi a intenção fazer a migração para a ilha do Sal, mas que a Cabo Verde Airlines irá manter “ serviços estratégicos”, na cidade da Praia.

A retoma dos voos diretos da Praia e da ilha de São Vicente para Lisboa, dependerá da rentabilidade dos voos, segundo Mário Chave que aponta que foco do hub aéreo na ilha do Sal é o mercado externo, mas que o mercado interno também interessa a empresa.

A Loftleidir Cabo Verde é uma empresa detida em 70% pela Loftleidir Icelandic EHF e em 30% por empresários islandeses com experiência no sector da aviação.

O governo espera que a partir de hoje se acelere a implementação do hub aéreo, baseado na ilha do Sal, e que isso venha a criar oportunidades de negócios e, consequentemente, novos postos de trabalho.

Em relação aos 39% do capital que o Estado ainda detém na Cabo Verde Airlines, o Primeiro Ministro anunciou que 10% serão alienados aos trabalhadores e emigrantes com desconto de 15% e os restantes serão colocados no mercado.