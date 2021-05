Associação Mutualista aprova novo regulamento eleitoral e votos passam a ser online

Os associados da Associação Mutualista Montepio Geral, estiveram reunidos na noite desta quarta-feira, dia 26, no auditório da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, e acabaram aprovar, por unanimidade, em sede de Assembleia Geral – Sessão Extraordinária, a proposta final de regulamento eleitoral.

A versão final resultou da discussão em Assembleia Geral, tendo incorporado diversas propostas de alteração, que tal como o Jornal Económico avançou foram propostas pelo advogado Luís Rolo.

“Por não ter sido possível, nos termos regulamentares, prolongar a Assembleia Geral por mais de três horas e meia, os trabalhos foram suspensos, tendo ficado designada a data de 9 de junho, no mesmo local e horário, para a sua continuação”, diz a associação liderada por Virgílio Lima.

Virgílio Lima pediu à meia-noite a suspensão dos trabalhos porque a discussão do Regulamento Eleitoral ocupou toda a sessão. Houve votações ponto a ponto que foram muito disputadas com a Assembleia a mostrar-se muito dividida. Portanto, ficaram por aprovar as contas de 2020.

O regulamento eleitoral trouxe algumas novidades, desde logo o conselho de administração perdeu a exclusividade da Lista A. As letras passam a ser atribuídas às listas que se candidatarem a órgãos sociais por sorteio.

Dos restantes pontos, a maior parte das propostas apresentadas pelo advogado Luís Rolo foram incorporadas na proposta original da Comissão do Regulamento Eleitoral.

Foi igualmente aprovada a subvenção de 60 salários mínimos nacionais às candidaturas para o conselho de administração e conselho fiscal e a Assembleia Geral assegurou que vai haver votação de todos os associados no site da Associação Mutualista, Montepio.org.

Segundo um dos associados presentes houve ao longo da noite alguma divisão de votos, inclusivamente dentro do próprio conselho de administração.

Este ano há em dezembro eleições para o conselho de administração. Virgílio Lima quer que as eleições para a Assembleia de Representantes ocorram ao mesmo tempo.