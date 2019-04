Associações de solidariedade procuram jogos que respondam às suas necessidades

O IADE – Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação, da Universidade Europeia, vai receber a partir desta sexta-feira (5 de abril) até domingo a 3ª edição da «game jam» dedicada à responsabilidade social – Games for Good – no Campus de Santos.

A iniciativa vai apoiar, através do desenvolvimento de jogos, instituições e organizações sem fins lucrativos a “encontrar as melhores soluções para as suas necessidades reais recorrendo à tecnologia”.

A Associação Corações com Coroa, Comunidade Vida e Paz, Fundação Infantil Ronald McDonald, a Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil e a União Para a Proteção dos Animais são as entidades que se associaram a esta nova edição, procurando respostas na área dos jogos.

O Games for Good decorre em parceria com a Bee Engineering, a Associação Nacional de Professores de Informática e A Ludoteca. A iniciativa conta com o apoio da Sony Playstation, McDonalds D. Carlos I, Vitalis, Espaço Cafés e IberAnime.

A competição de 48 horas tem como objetivo proporcionar aos participantes um ambiente criativo e divide-se em duas categorias: Games for Good Pro, limitada a 50 participantes, dedicada a profissionais e a estudantes do ensino superior, a partir dos 18 anos; e Games for Good Junior, dedicada a estudantes do ensino secundário, do 10º ao 12º ano.