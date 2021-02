AstraZeneca garante a Costa que vai cumprir calendário de entrega das vacinas

A farmacêutica AstraZeneca vai cumprir o calendário de entrega de vacinas contra a Covid-19 à União Europeia (UE) – palavra de CEO. O primeiro-ministro informou esta terça-feira que se reuniu com o diretor executivo da empresa através de videoconferência e que lhe foi dada a garantia de que os compromissos no contrato não estão postos na gaveta.

António Costa referiu que Pascal Soriot “reiterou o compromisso em reforçar a sua capacidade de produção na Europa, de modo a cumprir o calendário de entregas de vacinas para a UE”. “Cada dia de atraso é um dia perdido e são vidas que se colocam em risco”, alertou, na rede social Twitter.

A @AstraZeneca vai fornecer à #UE 9 milhões de doses adicionais da sua vacina anti-#COVID19 num total de 40 milhões de doses no primeiro trimestre, um aumento de 30% em relação à proposta anterior. Trabalhamos, com a @EU_Commission, pela proteção da vida e da saúde dos europeus. pic.twitter.com/acoBuHm0uW — António Costa (@antoniocostapm) February 2, 2021

No domingo, a presidente da Comissão Europeia havia revelado que AstraZeneca iria disponibilizar à UE mais nove milhões de doses adicionais da sua vacina, num total de 40 milhões de doses, o que corresponde um aumento de 30%. A empresa “iniciará as suas entregas uma semana mais cedo que o previsto” e “vai ainda reforçar a sua capacidade de produção na Europa”, assegurou Ursula Von der Leyen, também no Twitter.

O novo objetivo de 40 milhões de doses até finais de março constitui apenas metade dos fornecimentos que a farmacêutica anglo-sueca tinha inicialmente previsto e sinaliza esperança dado que a UE está atrasada no processo de garantir a vacinação dos seus 450 milhões de habitantes, em comparação com o Reino Unido e os Estados Unidos. A lentidão do processo tem sido atribuída a problemas nacionais e ainda no atraso da aprovação de vacinas em comparação com outros países, e nos escassos fornecimentos garantidos inicialmente.