Até que os milhões os separem. Estes são os cinco divórcios mais caros da história

Jeff Bezos anunciou, esta quinta-feira, que vai ceder 4% da sua participação na Amazon – atualmente avaliada no valor de mais de 35 mil milhões de dólares (31 mil milhões euros) – à sua esposa, MacKenzie, como parte do divórcio pendente, tornando-se na separação conjugal mais milionária da história.

Logo depois do casal anunciar a sua separação em janeiro, a revista “Forbes” reuniu uma lista dos ​​divórcios mais dispendiosos já registados. Em alguns casos, como a divisão entre Sergey Brin e Anne Wojcicki, do Google, não sabemos o tamanho do acordo porque os registos de divórcio foram selados.