Athayde Marques sai da Comissão que gere ativos problemáticos do Novo Banco

Miguel Athayde Marques saiu da Comissão de Acompanhamento do Novo Banco porque a mulher, Manuela Athayde Marques, ex-secretária geral da Associação Portuguesa de Bancos, foi eleita administradora não-executiva do Santander Totta, confirmou o Jornal Económico junto de fonte próxima do Fundo de Resolução, depois da notícia avançada pelo ECO.

Esta eleição de Manuela Athayde Marques criou uma incompatibilidade para o membro da Comissão de Acompanhamento dos ativos problemáticos do Fundo de Resolução (FdR).

Esta renuncia acontece numa altura em que o Novo Banco, liderado por António Ramalho, anunciou que ia pedir 1.149 milhões de euros ao FdR ao abrigo do acordo de capitalização contingente, elevando para 1,9 mil milhões o capital que já foi injetado no Novo banco.

Nas condições acordadas para a venda do Novo Banco à norte-americana Lone Star, ficou o prevista a existência de um mecanismo de capital contingente a cargo do FdR para compensar o banco resolvido até ao limite de 3,89 mil milhões por perdas que viessem a ser reconhecidas por ativos tóxicos herdados do Banco Espírito Santo (crédito malparado e imobiliário).

O FdR tem um comité competente pela gestão dos ativos do Novo Banco garantidos ao abrigo do Mecanismo de Capital Contingente (CCA).

A Comissão de Acompanhamento que gere os ativos problemáticos do Novo Banco que estão sob o CCA foi eleita no final de 2017 e é composta por José Rodrigues Jesus, um revisor oficial de contas, José Bracinha Vieira, jurista, e Miguel Athayde Marques, que agora renunciou.

Com a saída de Miguel Athayde Marques, terá de ser nomeado um novo membro para a Comissão de Acompanhamento do FdR.

O Banco de Portugal confirmou entretanto também que “Miguel Athayde Marques apresentou pedido de renúncia, a 28 de fevereiro, na sequência da recente nomeação de um elemento do seu agregado familiar para integrar o órgão de administração de um banco concorrente, e com vista a evitar qualquer situação de incompatibilidade que daí pudesse advir”. A entidade que é ainda a Autoridade de Resolução em Portugal referiu ao Jornal Económico que “não foi ainda escolhido o substituto de Miguel Athayde Marques”.

