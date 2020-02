Atividade económica estabilizou até dezembro e clima económico aumentou

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou esta quarta-feira que o indicador de atividade económica estabilizou em dezembro, ao passo que o indicador de clima económico aumentou. Os dados do INE mostram que as exportações de bens registaram uma variação homóloga de 7,5%, em dezembro, e de 3% nas importações, tendo-se registado um abrandamento do consumo privado.

“O indicador quantitativo do consumo privado abrandou ligeiramente em dezembro, refletindo o contributo positivo menos intenso da componente de consumo duradouro, tendo a componente de consumo não duradouro apresentado um contributo positivo ligeiramente mais intenso”, refere o INE, na Síntese Económica de Conjuntura de janeiro deste ano.

O indicador de formação bruta de capital fixo (FBCF) também desacelerou em dezembro, “em resultado do contributo negativo da componente de máquinas e equipamentos, da diminuição do contributo positivo da componente de construção e do contributo negativo mais intenso da componente de material de transporte”. Verifica-se assim um prolongamento do abrandamento iniciado em maio.

No que toca à atividade económica na perspetiva da produção, “verificou-se um crescimento na indústria, após um período de variações negativas, e uma desaceleração em termos reais na construção e em termos nominais nos serviços, de forma ligeira”.

No quatro e último trimestre de 2019, a taxa de desemprego fixou-se em 6,7%, o que se traduz num aumento de 0,6 pontos percentuais face à registada no trimestre anterior. O número de desempregados registou um crescimento homólogo de 0,9%. Já o emprego desacelerou no quatro trimestre de 2019, passando de uma variação homóloga de 0,9% no terceiro trimestre para 0,5%.

Segundo o INE, esta desaceleração resultou da diminuição do emprego nos ramos da Agricultura, Silvicultura e Pescas (com uma variação homólogas de 14,5%) e no ramo da Indústria e Energia (com uma variação de 2,1%). Já o emprego no ramo da Construção passou de uma diminuição homóloga de 0,8%, para um crescimento de 3,2%, contribuindo para o aumento da população ativa (0,5% no 4.º trimestre face a 0,3% no trimestre anterior).

“O Índice de Preços no Consumidor (IPC) apresentou uma taxa de variação homóloga de 0,8% em janeiro (0,4% no mês anterior), observando-se uma taxa de variação de 0,4% na componente de bens (-0,3% em dezembro) e de 1,4% na componente de serviços (1,5% no mês anterior)”, lê-se ainda no relatório divulgado pelo INE.