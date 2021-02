Atlético de Madrid faz acordo com Sportfive para crescer na China e nos Estados Unidos

O Atlético de Madrid quer aumentar a sua presença internacional através da agência desportiva e de entretenimento Sportfive. A equipa da LaLiga, que conta com João Félix no plantel, assinou um acordo com a agência Sportfive que, por sua vez, identificou a China e os Estados Unidos como os principais mercados-alvo da estratégia de crescimento, segundo o portal “Palco 23”.

Como parte da parceria, espera-se que colaborem no desenvolvimento da estratégia internacional e do público digital, bem como na ampliação da marca e na criação de experiências para os adeptos, sem nunca esquecer o desenvolvimento de produtos e vendas comerciais.

Robert Müller von Vultejus, diretor de crescimento da Sportfive, destaca que “o Atlético de Madrid tem uma grande base de fãs em todo o mundo”, bem como “valores de marca fortes e únicos, sobre os quais queremos construir esta cooperação.” Eles trabalharão para “criar uma plataforma entusiasmante para marcas e parceiros.”

Por sua vez, Íñigo Aznar, diretor comercial do Atlético de Madrid, valoriza a aliança com uma agência “com vasta experiência e uma história tangível no futebol europeu”, acreditando que “nos ajudará a continuar a crescer e a desenvolver a nossa marca e os nossos negócios internacionais, com foco especial nas principais regiões, como a China e a América do Norte.”