Ator Tom Hanks e a sua mulher infetados com coronavírus

O casal de atores norte-americano Tom Hanks e Rita Wilson testaram positivo para o novo coronavírus Covid-19, revela a imprensa norte-americana. O vencedor de dois Óscares – Philadelphia em 1993 e Forrest Gump em 1994 – confirmou o diagnóstico numa altura em que o casal se encontra na Austrália para iniciar filmagens de um novo filme.

“Eu e a Rita estamos na Austrália. Sentimo-nos um bocado cansados, como se estivéssemos constipados, e com algumas dores de corpo”, lê-se na publicação do ator nas redes sociais. “A Rita tinha alguns arrepios que iam e vinham. Febres ligeiras também”, continua o ator.

“Para fazer as coisas da forma correta, como é necessário atualmente no mundo, fomos testados para o coronavírus e descobrimos que é positivo”, revelou Hanks, sustentando que o casal se encontra em isolamento e a seguir os conselhos das autoridades médicas.

“Vamos mantendo o mundo informado e atualizado”, escreve o ator. O casal, ambos de 63 anos, estavam na Austrália para gravar um filme sobre Elvis Presley para a Warner Bros.

Os dois filhos do casal de atores também recorreram às redes sociais depois da publicação do pai. Chet Hanks, de 29 anos, falou no Instagram e confirmou que os pais estão bem. “Eles nem estão assim tão doentes e não estão preocupados, mas estão a adotar as precauções necessárias, obviamente”, declarou. “Acho que não há razão para grandes preocupações. Aprecio a preocupação de todos e os desejos de melhoras, mas acho que vai ficar tudo bem”, disse o filho mais novo do casal.

Também Colin Hanks, ator e filho do casal, agradeceu todas as mensagens de preocupação dos fãs após a confirmação de Tom Hanks. “Os meus pais estão a ser muito bem cuidados na Austrália e estão bem (e de bom humor) dadas as circunstâncias”, escreveu o ator.