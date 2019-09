Auditoria ao colapso do Citius considerada confidencial

É uma atitude que “não é aceitável”, afirmou Cristas numa conferência de imprensa, na sede do CDS, em Lisboa, em que defendeu que o Ministério Público deve investigar se Costa e Azeredo Lopes, o ex-ministro da Defes Nacional, fizeram “declarações falsas” em todo este tempo, desde 2017, ano do furto no paiol de Tancos.