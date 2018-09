Augusto Baganha: “Vou avançar com um processo na Justiça”

Augusto Baganha vai colocar uma acção em tribunal contra o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, depois de ter sido exonerado do cargo de presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). A confirmação foi avançada ao Jornal Económico pelo presidente destituído no dia em que foi publicado em Diário da República o despacho do secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD), João Paulo Rebelo, que determina a dissolução do conselho directivo do IPDJ e a cessação do mandato de todos os membros.

“Vou até às últimas consequências. Com o meu advogado vou analisar a forma de avançar com o processo para justiça”, revelou ao JE Augusto Baganha que acusa o seu anterior vice do IPDJ de reter o processo que levou à aplicação da pena de interdição do Estádio da Luz por um jogo. O ex-dirigente dá, assim, conta de um processo que está a preparar contra João Paulo Rebelo que assinou o despacho de exoneração, publicado em Diário da República nesta quarta-feira, 12 de Setembro. A decisão do governante é justificada no diploma com a necessidade de “reorientar a atuação do IPDJ, reforçando a respetiva capacidade de implementação das orientações estratégicas, que exige consistentes alterações na lógica de gestão e incremento dos serviços da Administração Pública e de especial mobilização dos recursos humanos envolvidos no processo de mudança”.

No despacho, João Paulo Rebelo sublinha que “torna-se fundamental, assim, reorientar a atuação do IPDJ, reforçando a respetiva capacidade de implementação das orientações estratégicas acima mencionadas, que exige consistentes alterações na lógica de gestão e incremento dos serviços da Administração Pública e de especial mobilização dos recursos humanos envolvidos no processo de mudança”.