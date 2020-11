Aumento de casos de Covid-19 e dos subsídios de desemprego atingem Wall Street

A Bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quinta-feira em terreno negativo face ao aumento dos casos de Covid-19 e a um aumento inesperado nos pedidos de desemprego com os analistas a olharem para os dados semanais com preocupação sugerindo que a recuperação económica começa a mostrar os primeiros sinais de desaceleração. O número de mortes por Covid-19 nos Estados Unidos ultrapassaram a marca das 250 mil vítimas na quarta-feira.

No início da sessão, o S&P 500 cai 0,36%, para 3,554.97 pontos, o tecnológico Nasdaq desvaloriza 0,12%, para 11,783.61 pontos, e o industrial Dow Jones desce 0,44%, para 29,308.43 pontos.

De acordo com os dados do Departamento de Trabalho, entre 7 a 14 de novembro, os pedidos de subsídio de desemprego assentaram nos 742 mil, mais 31 mil comparativamente aos dados registados na semana anterior. As estimativas dos analistas da “Reuters” previam que esse valor fosse inferior, cerca de 707 mil requerimentos.

A influenciar este arranque de sessão negativo estão também as novas medidas da cidade de Nova Iorque ao “anunciar as mais recentes restrições, que incluem o encerramento das escolas depois das infeções ultrapassarem um limite crítico”, afirma o analista de mercados do Millenium investment banking, Ramiro Loureiro.

Destaque também para os aumentos de restrições em diversos Estados norte-americanos que “acabam por ofuscar as últimas notícias sobre o combate à pandemia, de que a vacina experimental da universidade de Oxford e da AstraZeneca produziu fortes respostas imunológicas em adultos mais velhos”, acrescenta o analista.

Os investidores também ficaram atentos aos danos a curto prazo causados ​​pelo aumento das restrições relacionadas com o novo coronavírus e pela ausência de novas medidas de estímulo. No resto do mundo, nota para as medidas do presidente da China, Xi Jinping, que pretende reduzir as tarifas e assinar mais acordos de livre comércio.