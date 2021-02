Aumento do salário mínimo poderá não constar do projeto de alívio económico dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse em entrevista divulgada na sexta-feira que não espera que a sua proposta de aumento do salário mínimo à hora seja incluída no seu projeto de lei de alívio Covid-19 de 1,9 biliões de dólares devido às regras do senado.

“Ninguém deve trabalhar 40 horas por semana e viver abaixo do salário de pobreza. Ganhar menos de 15 dólares por hora, é viver abaixo do salário de pobreza ”, disse Biden.

No entanto, aumentar o salário mínimo pode entrar em conflito com as regras do Senado sobre a reconciliação, uma ferramenta que os democratas planeiam usar para aprovar o projeto de lei de alívio dos efeitos da Covid-19.

Ainda assim, Biden explicou que estaria preparado para negociar o aumento salarial separadamente e que o aumento poderia ser implementado gradualmente.