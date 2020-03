Australian Associated Press encerra e deixa 180 pessoas no desemprego

Depois de 85 anos em atividade, a agência de notícias Australian Associated Press (AAP) vai fechar. A decisão foi anunciada esta terça-feira durante uma reunião realizada num dos escritórios da agência, em Sidney. A falta de assinantes dita agora o fim dos serviços da AAP deixando 180 funcionários desempregados já no mês de junho.

“O dia mais triste: a AAP fecha após 85 anos de excelência em jornalismo. A família AAP fará muita falta”, escreveu o editor-chefe da agência, Tony Gillies, na sua conta do Twitter.

“Esta decisão foi tomada com muito pesar. Foi tomada com base em razões económicas e financeiras”, revelou o executivo-chefe, Bruce Davidson.

