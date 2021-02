Autarcas independentes ameaçam criar “partido de âmbito nacional de ideologia municipalista”

O autarca de São João da Pesqueira, Manuel Cordeiro, vai ser o anfitrião de uma reunião que tem como objetivo a criação de um partido de âmbito nacional, revela o Expresso.

O encontro realizado por Manuel Cordeiro juntará os 17 autarcas eleitos por Grupos de Cidadão Eleitores (GCE) e o líder da AMAI (Associação Nacional de Movimentos Autárquicos Independentes), Aurélio Ferreira. Os presidentes da Câmara do Porto e de Oeiras já aceitaram o convite para estarem presentes.

Na mesa das negociações estará o tema que os une a todos: as novas regras de candidatura às próximas autárquicas, consideradas “um atropelo constitucional” e uma tentativa de “cortar as pernas” aos candidatos independentes. É possível que os candidatos formem um partido de âmbito nacional municipalista para contornar as regras da nova lei eleitoral.

Em causa está a nova lei eleitoral, proposta e aprovada em 2020, que inibe que as candidaturas partam para o terreno, nas autárquicas, com o mesmo nome e símbolo a todos os órgãos autárquicos de um mesmo concelho.