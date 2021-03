Autárquicas: PSD anuncia 23 “candidatos novos” e 77 recandidatos, incluindo Carlos Carreiras (com ÁUDIO)

O Partido Social Democrata (PSD) anunciou esta quarta-feira 100 candidatos às eleições autárquicas deste ano, 77 dos quais são presidentes de câmara recandidatos. O secretário-geral e coordenador autárquico nacional do PSD, José Silvano, referiu que houve cinco autarcas que não quiseram recandidatar-se a um novo mandato e 13 que, por limitações de mandato, não podem voltar a ir a votos nas próximas eleições.

“São 23 candidatos novos, isto é, que candidatos que não são presidentes de câmara e não estão em exercício de funções, e serão 77 que são presidentes de câmara recandidatos a um novo mandato”, referiu o secretário-geral e coordenador autárquico nacional do PSD, José Silvano, em conferência de imprensa.

Na lista de “candidatos novos” destaca-se Bruno Vitorino, antigo presidente da distrital de Setúbal do PSD e crítico da direção de Rui Rio, que irá concorrer à Câmara do Barreiro. Além do ex-comissário europeu Carlos Moedas, que já tinha sido anunciado como candidato a Lisboa, constam também Pedro Louro (que vai candidatar-se pelo PSD a Alcochete), Nuno Matias (Almada), Luís Nascimento (Moita), João Afonso (Montijo), Paulo Ribeiro (Palmela), Luís Santos (Santiago do Cacém), Bruno Vasconcelos (Seixal), Francisco Luís (Sesimbra), Hélder Carvalho (Arruda dos Vinhos), Rui Corça (Azambuja), Nelson Batista (Loures), Tiago Ferreira (Torres Novas), Rui Anastácio (Alcanena),

Mais a norte, são candidatos pelo PSD: Nuno Soares (Manteigas), Manuel Teixeira (Cabeceiras de Basto), Bruno Fernandes (Guimarães), José Duarte de Sousa Rocha (Castelo de Paiva), Rui Sampaio (Góis), Álvaro Coimbra (Penacova), Jorge Costa (Moimenta da Beira), João Valério (Oliveira de Frades) e Cristina Ferreira (Penedono).

Já entre os 77 recandidatos destacam-se Carlos Carreiras, que vai voltar a concorrer pelo PSD à Câmara de Cascais, Ricardo Rio que é recandidato em Braga, Ribau Esteves em Aveiro, Ricardo Gonçalves em Santarém, Hernâni Dias em Bragança, Rogério Bacalhau em Faro, e Almeida Henriques, que repete a candidatura à Câmara de Viseu.

“São presidentes de câmara que se podem recandidatar na hora e momento que desejarem porque têm homologação garantida da direção nacional”, salientou José Silvano.

O secretário-geral e coordenador autárquico nacional do PSD mencionou ainda que “há 13 presidentes de câmara do PSD que não se podem recandidatar porque cumpriram os três mandatos autárquicos” e cinco autarcas que não quiseram recandidatar-se.

José Silvano sublinhou que o PSD não se tem limitado a fazer um trabalho “passivo” nem se tem “remetido ao papel burocrático de receber candidaturas indicadas pelas concelhias e aprovadas pelas distritais, sem ter um juízo crítico nalgumas situações sobre a valia eleitoral dos candidatos”. “Queremos ser responsáveis por ele, e se somos responsáveis por ele, temos a última palavra nesse processo”, afirmou.